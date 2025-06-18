Ümit Özdağ'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Silivri Cezaevi'nde yaklaşık 5 ay tutuklu kaldıktan sonra dün tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Silivri Cezaevi'nde tutulmaya devam eden Ekrem İmamoğlu'na ve diğer tutuklulara selam gönderen Özdağ, şunları söyledi:

"Silivri Cezaevi'nde kalanlara ayrı ayrı selamlarımı yolluyorum. Ekrem Bey'e, Buğra Bey'e, hiç içeride olmaması gerektiğini düşündüğüm Ayşe Barım Hanım'a selamlarımı iletiyorum. Düşman ceza hukuku çerçevesinde içeride tutulan herkese selamlarımı yolluyorum. Haklı olarak benim 5 ay içeride kaldıktan sonra tahliye olmamdan sevinç duydular ama bu uygulamalar devam ettiği için buruk bir sevinç. İnşallah hukuk devleti tesis edildiğinde tüm yurttaşlar bağımsız yargı oluştuğunda sevineceğiz ama daha önce kişisel sevinç alanında kalıyor ki bu da sorumluluk mevkiinde olan siyasetin yapmaması gereken bir şey. İnşallah Türkiye'de siyasetçiler basından korkarlar ama basın siyasetçilerden korkmaz."

"AİHM VE AYM KARARLARI UYGULANMALI"

Yeni anayasa talebine ilişkin de açıklamalarda bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"İçeride çok vaktimiz oluyor. 10 gazete okuyordum ve cezaevinde yayın yapmayan 3 televizyon kanalının yayın yapması için Adalet Bakanlığı'na başvurdum ve kabul ettiler, onları da izleme şansım oldu. Bir de sürekli gelen avukatlar ve ziyaretçiler oluyordu. Ben de aşağı yukarı 12 ziyaretçiyi ağırlıyordum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Siyasette yüksek tansiyon iktidarı daha fazla etkiler. Yüksek tansiyonlu bir toplum olmaktan hızla çıkmamız gerekiyor. Bunu düşürmek de çok kolay. AYM kararlarını, AİHM kararlarını uygulayın. Yeni anayasa çalışmalarına başlamadan önce mevuct anayasanın gereklerini yerine getirin ki yeni anayasa talebinin haklılığı ve meşruluğu olsun. Sadece bu adımın atılması bile düşman ceza hukuku uygulamasından vazgeçilmesi anlamına gelir. Anayasa ve yasalar bizi korumuyor ama aynı yasalar vatandaşların bir bölümün, iktidara yakın olan bölümünü koruyor. Bu adil ve doğru değil. Bir millete bir hukuk olur."