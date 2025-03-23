Ümit Özdağ: Ekrem Bey ile selamlaştık, morali iyi

2 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün tutuklanarak cezaevine sevk edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile avukat kabininde karşılaştıklarını belirtti.

İmamoğlu ile selamlaştıklarını ve moralinin iyi olduğunu belirten Özdağ, "Avukat görüşmesine giderken Ekrem Bey ve 15 arkadaşının yerleştirileceği hücreler için çıkarılan yeni yatak ve nevresim takımlarını koridorlarda gördüm" dedi.

Özdağ, tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı da gördüğünü ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, "Geçmiş olsun Sayın Başkanlara, evet elbet bugünler geçecek ve aydınlık günler gelecek" dedi.