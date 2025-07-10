Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'nun talebini açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yönelik “görüntü ve ses” yasağının sona erdirilmesi talebini kamuoyu ile paylaştı.

Özdağ, bugün (10 Temmuz Perşembe) Ekrem İmamoğlu’nu Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, İmamoğlu’nun yargılanmasının TRT’de yapılmasına yönelik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu yaklaşımlarını önemine değindi.

Özdağ, İmamoğlu’nun sesine ve görüntüsüne yönelik ambargoyu hatırlatarak “Suçlu değil, henüz yargılanma aşamasında ve anayasaya göre herkesin sahip olduğu haklara sahip. Ekrem başkan bir çağrıda bulunuyor. Şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor” ifadelerini kullandı.

"ÇOK HAKLI BİR TALEP"

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ekrem beyin yargılanmasının TRT’den naklen yayınlanması konusunda destek verdi. Sayın Erdoğan da kendisine bu soru sorulduğu zaman olumlu bir yaklaşım sergiledi. Böyle bir açılımın gerçekleşmiş olması iyi. Ancak hala sayın Ekrem İmamoğlu’nun sesine ve görüntüsüne ambargo konuluyor. Suçlu değil, henüz yargılanma aşamasında ve anayasaya göre herkesin sahip olduğu haklara sahip. Suçu kanıtlanmamış bir insanın sesini ve görüntüsünü nasıl yasaklarsınız? Bu noktada Ekrem başkan bir çağrıda bulunuyor. Şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Çok haklı bir talep. Biz de bu talebin kamuoyuna aktarılması ve desteklenmesi konusunda yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.