Ümit Özdağ eleştirdi, Muharrem İnce Sinan Oğan'ı hatırlatarak yanıt verdi
Muharrem İnce, kendisi hakkında "özgüven" eleştirisi yapan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a yanıt verdi. Özdağ'a hitaben "Erdoğan’dan Bakanlık kapsaydın şimdi hükümetteydin, en hızlı Cumhur İttifakı savunucusuydun" diyen İnce, "Siyasi nezaketten ve ahlaktan yoksun olduğunu anladığım andan itibaren senden kaçtım" ifadelerini kullandı. İnce ayrıca, Özdağ'ın desteklediği Sinan Oğan'ın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Edoğan'a verdiği desteği de anımsatarak "Bu utanç sana yeter" dedi.
İnce'nin açıklaması şöyle: "Erdoğan’dan Bakanlık kapsaydın şimdi hükümetteydin en hızlı Cumhur İttifakı savunucuydun! Adayın S.Oğan gitti o ittifaka destek açıkladı bu utanç sana yeter! Mülteciler gündemden düştü sözün kalmadı Bana çatarak popülariteni mi artıracaksın? Siyasi nezaketten ve ahlaktan yoksun olduğunu anladığım andan itibaren senden kaçtım. Bu beni kaçak yapıyorsa bu doğru!"
Babala TV’ye konuk olan Özdağ, bir kişinin, "CHP, Muharrem İnce'yi aday gösterirse destekler misiniz" sorusuna "Senin İnce'ye güvendiğin kadar o kendine güvenmedi" şeklinde yanıt vermişti.