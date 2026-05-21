Ümit Özdağ eleştirdi, Muharrem İnce Sinan Oğan'ı hatırlatarak yanıt verdi

CHP'li Muharrem İnce, kendisini eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yanıt verdi.

Özdağ için "Siyasi nezaketten ve ahlaktan yoksun" ifadesini kullanan İnce, son Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatarak "Adayın Sinan Oğan gitti o ittifaka destek açıkladı bu utanç sana yeter" ifadelerini kullandı.

"Mülteciler gündemden düştü sözün kalmadı" diyen İnce, "Bana çatarak popülariteni mi artıracaksın?" diye sordu.

İnce'nin açıklaması şöyle: "Erdoğan’dan Bakanlık kapsaydın şimdi hükümetteydin en hızlı Cumhur İttifakı savunucuydun! Adayın S.Oğan gitti o ittifaka destek açıkladı bu utanç sana yeter! Mülteciler gündemden düştü sözün kalmadı Bana çatarak popülariteni mi artıracaksın? Siyasi nezaketten ve ahlaktan yoksun olduğunu anladığım andan itibaren senden kaçtım. Bu beni kaçak yapıyorsa bu doğru!"

— Muharrem İNCE (@vekilince) May 21, 2026

Babala TV’ye konuk olan Özdağ, bir kişinin, "CHP, Muharrem İnce'yi aday gösterirse destekler misiniz" sorusuna "Senin İnce'ye güvendiğin kadar o kendine güvenmedi" şeklinde yanıt vermişti.