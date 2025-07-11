Ümit Özdağ hakkında 2 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istendi
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden 17 Haziran'da 24 gün önce tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş' hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istendi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik açıklamaları nedeniyle açılan davada savcılık mütalaasını sundu. Savcı, Özdağ’ın “kamu görevlisine alenen hakaret” suçunu işlediğini belirterek 2 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak uygulanmasını istedi.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesi, Özdağ'ın tutuklu bulunduğu Silivri Marmara Cezaevi’nde olduğu 16 Nisan’da yapılmıştı.