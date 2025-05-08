Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hastaneye sevk edildiği bildirildi. Özdağ'ın rutin kontrol çerçevesinde hastaneye götürüldüğü ve ardından cezaevine getirildiği belirtildi.
Kaynak: AA
MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılanmasına başlandı.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ümit Özdağ ve avukatı katılmadı.
Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına yönelik mazeret dilekçesi sunduklarını, Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını bildirdi.
Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.
CNN Türk, Ümit Özdağ'ın sabah saatlerinde rutin kontrol çerçevesinde hastaneye götürüldüğü ve ardından cezaevine getirildiğini yazdı.