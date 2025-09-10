Ümit Özdağ'ın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı dava ertelendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya’da partisinin il başkanları istişare toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanıyor.

Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Özdağ'ın yargılandığı dava 24 Aralık'a ertelendi.

"KENDİSİ HER ŞEYİ SÖYLEMEKTE ÖZGÜR"

Çıkışta Adliye önünde konuşan Özdağ, şunları söyledi:

"Avukatlarım da ben de son savunma için, yazılı savunma için süre istedik. Çünkü Anayasa Mahkemesi’nin ve Yargıtay’ın birçok emsal kararı var. Bunların hepsini tek tek ortaya koyacağız. Ama bu bir hukuk süreci değil; bu, 'düşman ceza hukuku' ile siyasetin yeniden yapılandırıldığı ve siyasi partilerin baskı altına alınmaya çalışıldığı bir süreç. Hani bir Millî Eğitim Bakanı zamanında şöyle söylemiş: 'Okullar olmasaydı, Millî Eğitimi ne kadar iyi yönetirdim.' Sayın Erdoğan da anlaşılan konuya şu şekilde yaklaşıyor: 'Siyasi partiler olmasaydı, muhalifler olmasaydı ne kadar iyi bir demokrasi olurdu.' Kendisi her şeyi söylemekte özgür, en ağır ithamlarda bulunmakta serbest; ama muhalefetin kendisini eleştirmesi yasak kabul ediliyor. Bu demokrasi değildir. Bu hukuk devleti de değildir."

TEKİN SORUSUNA YANIT: NASIL BİR OYUN OYNANIYOR?

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasına ilişkin soruyu, Tekin ile geçtiğimiz haftalarda tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in birlikte yer aldığı fotoğrafı hatırlatarak yanıtlayan Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"Bir avukat, casusluk iddiasıyla tutuklandı. Kanıt olarak da bir masada çekilmiş bir fotoğraf servis edildi. Masanın ucunda oturan avukatı casuslukla suçlayıp, masanın başında oturan ve o avukatı masaya davet eden kişiyi kayyum atarsanız ben size sorarım, ne yapıyorsunuz? Gürsel Tekin'den bahsediyorum. Avukatın casuslukla suçlandığı fotoğratfa avukatın ifdesi Gürsel Tekin'in kendisini davet ettiği yönünde. Buna Gürsel Tekin'in cevap vermesi lazım, Gürsel Tekin'i buraya atayanların da cevap vermesi lazım. Nasıl bir oyun oynanıyor?"