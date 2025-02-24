Ümit Özdağ'ın dosyasının Antalya'ya gönderilmesine karar verildi

"Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçlamasıyla yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dosyasının Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

Ümit Özdağ'ın avukatı Sevdagül Tunçer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasından iddanamesinin gönderildiği İstanbul 35. Adliye Ceza Mahkemesi, en başından bu yana itiraz etmiş olduğumuz gibi, konuşmanın Antalya'da yapılmış olması sebebiyle yetkisiz olduğuna karar vererek, dosyanın yetkili Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi" dedi.

Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasından iddanamesinin gönderildiği İstanbul 35. Adliye Ceza Mahkemesi, en başından bu yana itiraz etmiş olduğumuz gibi, konuşmanın Antalya'da yapılmış olması sebebiyle yetkisiz olduğuna karar vererek, dosyanın yetkili… pic.twitter.com/2MaXvIyuq7 — Av. Sevdagül Tunçer (@SevdaGulTuncer) February 24, 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Ümit Özdağ ise "şüpheli" olarak yer almıştı.

İddianamede, Özdağ'ın 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı hatırlatılmıştı.

Özdağ'ın kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğinin değerlendirildiği ifade edilen iddianamede, söz konusu suçla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izni alındığı kaydedilmişti.

Bu iddianame kapsamında Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması da talep edilmişti.