Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı bildirildi: İstanbul'a getiriliyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Özdağ'ın Ankara'da yemek yediği sırada gözaltına alındığı ve ifade işlemleri için İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Söz konusu gelişmeyi Sözcü TV'de İpek Özbey duyurdu. Özbey, Özdağ ile bizzat konuştuğunu kaydetti.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili açıklama yaparak gözaltı kararına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Yargı, siyasetin aparatı olamaz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle: "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz."