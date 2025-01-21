Ümit Özdağ'ın sevk yazısında 11 sosyal medya paylaşımına yer verildi: Avukat Tunçer "İyi niyetli durmuyor" dedi

Gözaltına alınan "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için savcının sevk yazısında Kayseri ayrıntısı dikkat çekti.

ÖZDAĞ'IN GEÇMİŞ DÖNEMDE YAPMIŞ OLDUĞU 11 PAYLAŞIMINA YER VERİLDİ

Savcının sevk yazısında, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından tanzim edilen 21 OCak 2025 tarihli rapora atıf yapıldı. Kayseri'de meydana gelen ve 25 emniyet personeli ile 1 itfaiye personelinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayların oluşumunda etkili olduğu, bu itibarla atılı suçun somut tehlike unsurunun da gerçekleştiği iddia edildi.

Yazıda, şüphelinin genel başkanı olduğu partinin mensupları ile bu partiye destek olan kişiler tarafından sosyal platformlarda yapmış oldukları paylaşımların da Kayseri ilinde meydana gelen toplumsal olaylara katılanları etkilemiş olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Bu bağlamda Özdağ'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu savunuldu. Ayrıca Özdağ'ın 19 Ocak 2025 tarihinde partisinin toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin hakaret içerikli olduğu konuyla ilgili tespitlerin soruşturma evrakına eklendiği belirtildi.

Sevk yazısında Özdağ'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu ileri sürüldü, 'şüphelinin atılı suçu süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde işlemesi durumu karşısında' tutuklanması talep edildi.

ZAFER PARTİLİ TUNÇER: "TÜM BUNLAR İYİ NİYETLİ DURMUYOR"

Savcılıktan verilen sevk yazısını paylaşan Zafer Partili avukat Sevdagül Tunçer ise, "Oldukça amatör ve son dakika hazırlanmış izlenimi veriyor. İki suçlamaya ilişkin ifade verdik. Bunlardan biri Genel Başkanımızın da gözaltına alınmasına karar verilen TCK 299 Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu. Tek cümle son dakika eklenmiş. Ancak bu suçlama bakımından verilen karara ilişkin net bir ifade yok. Bir diğeri TCK 216/1 Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Suçu. Yalnızca bundan tutuklamaya sevk var gözüküyor ve bunun üzerine yoğunlaşılmış. Tüm bunlar iyi niyetli durmuyor." dedi.