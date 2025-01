Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına Dervişoğlu'ndan tepki: “Kurumsal muhalefete çökmek istiyorlar”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, öğle saatlerinde geldiği İstanbul Adliyesi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ifade sürecini yakından takip etti.

Hakimliğin tutuklama kararı üzerine de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Yaşananların bir bütünün parçası olduğunu belirten Dervişoğlu şunları söyledi:

"KONUŞAMAYAN, KORKAN VE SUSAN BİR TÜRKİYE'NİN YARATILMASI İÇİN..."

"Bunları haftalardır Türk milletine karşı girişilen büyük bir kalkışma olarak adlandırıyorum. Terörist başının Meclis’te konuşma yapmasını önererek Türkiye'deki terörü bebek katiliyle müzakere ederek bitireceğini zanneden ar damarı da çatlamış bir kalkışmanın içerisindeyiz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, muhalefetin belediye başkanlarının üzerinde sallandırılan kılıçlar, milletvekili transferleri, şahsımın malum çevrelerce açıkça ve hoyratça tehdit edilmesi, bu tehdit karşısında tüm siyasetin ve harekete geçmesi gereken makamların kafalarını kuma gömmeleri, gazetecilere yargı eliyle gözdağı verilmesi, suç işleme ve suça azmettirme özgürlüğü olan aparatların PKK dahil her türlü terör örgütünün iktidar ve ortaklarının vazgeçilmezleri olması, konuşamayan, korkan ve susan bir Türkiye'nin yaratılması için ekonomik krizin ve sürekliliğinin sağlanarak milletimizin yokluğa mahkum edilmesi, bu yoklukta vatandaşların iktidar ve ortaklarının eylem ve kararlarına karşı sindirerek sessizleşmesi bu büyük kalkışmanın planlanmış aşamalarıdır.”

"ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN"

İhanet kalkışmasına direnen herkesin iktidarın yargısı tarafından gözaltına alınabileceğini kaydeden Dervişoğlu, “Bilinsin ki korkmuyoruz, korkmayacağız ve ne gerekiyorsa yapacağız. Türk milletine karşı işledikleri suçların telaşı içinde olduklarını görüyoruz. Belli ki aceleleri var ve bu acele içerisinde de kendilerine sorun olabilecek tüm aktörleri ve tüm siyasi partileri sindirmek, korkutmak, itibarlarını ortadan kaldırmak, parçalamak ve etkisiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben de diyorum ki ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Dün bu memleketi bir avuç şerefli ve cesur Türk evladı kurtardı. Emin olsunlar bu ülkede bugün de bayrak ve kuran üzerine el basmış ve Türk milleti için her şeyi göze almış milyonlar vardır ve hazırdır” ifadesini kullandı.

"CUMHURİYETİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

“İzledikleri yollar yöntemler açıkça göstermektedir ki, bunlar FETÖ'nün ortakları oldukları kadar, öğrencileridir de” diyen Dervişoğlu şöyle devam etti:

“Yargı eliyle uydurma soruşturmalar, ne idüğü belirsiz kararlar, medya eliyle hedef gösterme ve itibarsızlaştırma çalışmaları geçmişte yaşadığımız süreçlerin bugünkü benzerleridir. Dün sırasıyla, adım adım yargıya ve orduya bu yöntemlerle çökmüşler ve çöreklenmişlerdi. Bugün ise kurumsal muhalefete adım adım çökmek ve çöreklenmek istemektedirler. Bu siyasi dolandırıcılık mahirlerinin ve ortaklarının ahlakın ve hukukun tüm ilkelerini hiçe sayarak kurdukları tek adam rejimine karşı Allah'a andolsun ki; Cumhuriyeti ve onun değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. İstibdada karşı hürriyet diye haykıracağız. Kölelik düzenine karşı Türk milleti diyeceğiz. Sattı tüm vatan olan bu direniş hattını güçlendirmeye her şekilde devam edeceğiz. Ne yapsalar boş çünkü onlar için artık her şey bitmiştir. Göklerden gelen bir karar elbet vardır ama ruhi mücerret gibi yerden yükselen, Türk milletinin sinesinden yükselen karar da bellidir. Buradan bu kararı açıklıyorum; bu ihanete geçit vermeyeceğiz!”

"BUBİ TUZAKLARINI KARARLAŞTIRDIKLARI TAKVİMLERDE HAREKETE GEÇİYORLAR"

Dervişoğlu, “Bu hadsizler sürüsü Türkiye’nin üzerine tam bir demir perde indirmek, tam bir yumrukla hepimizi köle yapmak istemektedirler. Hedef bellidir. Adım adım federasyon, adım adım ömür boyu başkanlık; Türklük ve Cumhuriyet ise bunun önündeki en büyük engeldir. O yüzden ne yapıp edip bu iki engeli bu defa halletme peşindedirler. Muhalefet partileri ve aktörleri üzerinde sözüm ona yargıyı kullanmaları da bundandır. ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz’ diyen teğmenleri ordudan atmaya çalışmaları da bundandır. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutukluyorlar, sebebi gün gibi ortadadır ve birileri bildiğimiz, tanıdığımız hatta bizden görünen birtakım eller de muhalefetin gücünü azaltmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kararlı ve etkin muhalefeti ortadan kaldırmak için tek adam rejiminin tahkimi, Türk devletinin yerine cumhur devletinin inşası için adeta bugünler adına yerleştirilmiş bubi tuzaklarını da, kararlaştırdıkları takvimlerde harekete geçiriyorlar” değerlendirmesini yaptı.

"HER TÜRLÜ YOLU KULLANIYORLAR"

İYİ Parti Genel Başkanı açıklamasını şöyle tamamladı:

“Milletvekillerini transfer ederek, milletin vekaletini transfer edeceklerini düşünecek kadar zavallıdırlar, düşkündürler, düşmüştürler. Seçim öncesi ‘400’ü verin kurtulun’ diyorlardı, bugün 400’ü bulmak için her türlü yolu ve yöntemi kullanıyorlar. Bunu yaparken de her yol mübah diyorlar. Partili cumhurbaşkanlığı ile yetinmiyorlar, partilerinin Cumhurbaşkanı olmakta ısrar ediyorlar. Hem cumhurbaşkanlığı makamını hem de Türk siyasetini milletimizin gözünde yerle yeksan ediyorlar. Bu bir gayri meşruluktur ve tarihte gayri meşruluğa sırtını dayayan hiç kimse ayakta kalamamıştır. Türkiye'de milletin ihtiyaçlarını önceleyen devlet aklının yerini, tek adamın isteklerini yerine getiren bir yapı almıştır. Bu delirmişlik halinden bir an evvel kurtulmak için milletimize olan çağrımı tekrarlıyorum; gün birlik ve beraberlik günüdür. Ayrışmak değil, birleşmek, kucaklaşmak günüdür. Teslim olmak değil, mücadele etmek günüdür. Herkes duysun sesimizi Türk milletini böldürmeyeceğiz, Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz, Cumhuriyeti yıktırmayacağız. Sonuna kadar mücadele sözü veriyorum.”