Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına Özel'den tepki: "Genel başkan tutuklamak darbecilerin işidir"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özdağ için verilen tutuklama kararına tepki göstererek, "Bu hukuksuz rejimle cesaretle mücadele edecek, ilk sandıkta bu düzeni değiştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin kararla adalet bir seyyar giyotin marifetiyle bir kez daha katledilmiştir.



Bir siyasi parti genel başkanını 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek tutuklamak, demokrasinin de yargı… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 21, 2025

Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin kararla adalet bir seyyar giyotin marifetiyle bir kez daha katledilmiştir. Bir siyasi parti genel başkanını 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek tutuklamak, demokrasinin de yargı bağımsızlığının da katlidir. Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir. Mevkidaşını hapiste tutmak korkakların işidir. Rakibini tutuklatmak acizlerin işidir. Bu hukuksuz rejimle cesaretle mücadele edecek, ilk sandıkta bu düzeni değiştireceğiz."









