Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Gültekin Uysal: "İktidar çaresizlik içinde hukuk görünümlü siyasi dava yollarına başvuruyor"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye, Demokrasi serüveni içinde en acı tecrübeleri 27 Mayıs Darbesinden buyana Yargı’nın siyasallaştırılması sonucu yaşadı ve maalesef yaşamaya devam ediyor! Ne kadar yazık; son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması da gösteriyor ki siyasetin zemini Adliye Saraylarına sıkıştırılıyor! Adeta ‘failden delile’ gidilerek hukukun zorlanması ile gözaltı ve tutukluluk kararı veriliyor! Mesele hukuki değil siyasi! Sözü bitmiş, iddialarıyla sınanmış ve altında kalmış AKP iktidarı muhalefeti aklınca ‘kriminalize ederek’ hedefe gidebileceğini düşünmektedir. Son Yerel Seçim neticesinde deyim yerindeyse ‘ölümü görmüş’, sandıktan başarı çıkaramayacağını düşünen AKP iktidarı, Suriye üzerinden de üretmeye çalıştığı ‘hamaset’ yeterince işe yaramayınca demokratik rekabeti anlamsız hale getirmek ve yok etmek için belediye başkanlarından, gençlik kolları genel başkanlarına, parti genel başkanlarına çaresizlik içinde hukuk görünümlü siyasi dava yollarına başvuruyor!"