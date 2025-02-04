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Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Güncel
  • 04.02.2025 08:21
  • Giriş: 04.02.2025 08:21
  • Güncelleme: 04.02.2025 08:28
Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Fotoğraf: AA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Özdağ'ın sosyal medya hesaından yapılan paylaşımda, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan 'tutukluluğa itiraz' başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Özdağ'ın X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"30 Ocak Perşembe günü İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine, tutukluluğa ilişkin yaptığımız itiraz başvurusu hakkında, itirazı inceleyecek olan üst derece mahkemesi tarafından 'itirazın reddine, tutukluluğumun devamına' karar verilmiş. Öcalan için düşman ceza hukuku uygulaması ile rehin tutulmaya devam ediliyorum. Yaşasın milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti!"

Özdağ,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ümit Özdağ, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü.

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