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Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Bugün mahkemeye çıkarılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 'tutukluluğunun devamına' karar verildi.

Güncel
  • 18.02.2025 13:48
  • Giriş: 18.02.2025 13:48
  • Güncelleme: 18.02.2025 13:54
Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Fotoğraf: DepoPhotos

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Bugün mahkemeye çıkarılan Özdağ'ın tutukluluğunun devam etmesine hükmedildi.

21 Ocak'ta tutuklanan Ümit Özdağ hakkında 'cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Ümit Özdağ ise "şüpheli" olarak yer almıştı.

İddianamede, Özdağ'ın 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi
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