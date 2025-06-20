Ümit Özdağ, Mansur Yavaş’ı ziyaret etti

Zafer Partisi (ZP) Genel Başkanı Ümit Özdağ,, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’’ı ziyaret etti.

Özdağ, Yavaş’a teşekkür etti.

Ziyarete dair açıklamada bulunan Özdağ, “Ben de bugün kendisine bu hukuk ve demokrasi mücadelesinde yanımda olduğu için ve onun şahsında da Ankara Büyükşehir Belediyesi''ne teşekkür etmek için geldim” dedi.

Özdağ, şunları söyledi:

“Silivri'de tek kişilik bir hücrede 149 gün düşman ceza hukuku uygulamaları çerçevesinde hürriyetten alıkonuldum. Şimdi dava belirli bir aşamaya geldi. Bundan sonra istinafa giderek, devam edeceğiz hukuk mücadelesine. Bütün bu süreçte Sayın Mansur Başkanın hep yanımda oldu. Sadece benim yanımda olmadı, ailemin de yanında oldu. Meslektaşı olan annemi ziyaret etti sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Annem çok duygulanmıştı o ziyaretten ötürü.”