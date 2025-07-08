Ümit Özdağ 'MİT' davasında beraat etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında görülen davada beraat etti.
Kaynak: İHA
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Libya'da yaşamını yitiren MİT mensuplarının kimlik bilgilerini açıkladığı gerekçesiyle açılan davada beraat etti.
Özdağ hakkında 26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını bildirmesi üzerine bir önceki mahkeme 8 Temmuz (bugün) tarihine ertelenmişti.
Bugün görülen duruşmada Özdağ hakkında beraat kararı verildi.