Ümit Özdağ 'MİT' davasında beraat etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Libya'da yaşamını yitiren MİT mensuplarının kimlik bilgilerini açıkladığı gerekçesiyle açılan davada beraat etti.

Özdağ hakkında 26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını bildirmesi üzerine bir önceki mahkeme 8 Temmuz (bugün) tarihine ertelenmişti.

Bugün görülen duruşmada Özdağ hakkında beraat kararı verildi.