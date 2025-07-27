Ümit Özdağ: "Ne yangının çıkarılmasını engelleyebiliyorlar ne de çıkan yangını söndürmeyi becerebiliyorlar"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ülke genelinde devam eden yangınlar üzerinden iktidara tepki gösterdi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa Gürsu, Zonguldak, Karabük ve Karadeniz Ereğli’de süren orman yangınlarıyla birlikte ülke tam bir yangın yerine döndü. Ne yangının çıkarılmasını engelleyebiliyorlar ne de çıkan yangını söndürmeyi becerebiliyorlar. En iyi bildikleri şeyi yaparak koltuklarına sıkı sıkı sarılmaları sonucu değiştirmeyecek, ilk seçimde Türk Milleti hepsini hak ettiği yere, tarihin çöplüğüne gönderecek… O zaman elbette tüm bu ağaçların, ormanda yanarak yok olan tüm canlıların, şehit olan insanların ve yaşananların hesabını hukuk önünde tek tek soracağız" ifadesini kullandı.