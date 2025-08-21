Ümit Özdağ, Sinan Oğan’ı savundu

Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023’teki Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ilk turunda yüzde 5,17 oy alan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklayarak tartışmalara neden olan ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın yanlış bir tercih olmadığını savundu.

Ümit Özdağ, Sinan Oğan için "Ümit Hoca’nın çok büyük bir günahı" ifadelerini kullanan yazar Erol Mütercimler’e verdiği yanıtta, "Sinan Oğan hiçbir günah değildir” ifadelerini kullandı. Özdağ’a sosyal medyada tepki yağdı.