Ümit Özdağ tahliye edildi: Hiçbirimizin anayasal hakları güvence altında değil

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Hakkında 7,5 yıla kadar hapis cezası istenen Ümit Özdağ hakkında karar, Özdağ'ın savunmasının ardından açıklandı.

2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilen Ümit Özdağ için tahliye kararı verildi. Özdağ, saat 16.30 sularında 148 gündür tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.

"KİMSEYE FARKLI HUKUK UYGULANMAMALI"

Çıkışta açıklama yapan Özdağ, şunları söyledi:

"Hepinizi selamlıyorum. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada aylardır nöbet tutan Zafer Partili kardeşlerime içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu aynı zamanda bir demokrasi ve hukuk nöbetiydi. Bugün tahliye oldum ama 2 sene 4 aylık hapis cezasıyla tahliye edildim. Bana atılan suç, Kayseri'de Suriyelilere yönelik tepkiyi kışkırtmak suçu. Ellerinde hiçbir delil olmamasına rağmen, paylaşımda Özdağ'ın adı yazıyor şeklinde savcı, hakikate aykırı beyanı mahkemede iki kez tekrarladı. Buna rağmen ceza tahsis edildi ama bunun istinafı var, Yargıtay'ı var. Göreceksiniz, bundan beraat edeceğim. Türk halkı, vicdanın da bu kararı uygulamamıştır. Tek bir kanıt yok ama 5 ay sizi fiziksel güç kullanarak hapsedebiliyorlar. Hiçbirimizin anayasal hakları güvence altında değil. Herkesin bu ülkede eşiy vatandaş olduğu, farklı hukuk uygulanmadığı bir Türkiye inşa edilmesi gerekiyor."

"BENİ BİR UCA, EKREM BEY'İ BİR UCA KOYUYORLARDI"

Özdağ, Silivri Cezaevi'nde tutulan Ekrem İmamoğlu ile bilgi alışverişinde bulunacak kadar görüşmediklerini ancak avukat görüşlerinde denk geldiklerini söyledi:

"İlk siyasal açıklamam: Nerede kalmıştık? Oradan devam edeceğiz. Hapishane şartlarında, tutukluların birbirleriyle görüşmeleri tek kişilik odada kalınca mümkün değil. Ancak avukat görüşü sırasında karşılaşabiliyorsunuz. Orada da Ekrem Bey'i ve beni bir uca koyuyorlardı, yakınlaşma şansı olmuyordu. Üç kere selamlaşma şansımız oldu ama bilgi alışverişi mümkün değil."

"ŞÜKÜR NAMAZINA JANDARMA İZİN VERMEDİ"

Siyasi yasak alıp almayacağına yönelik soruyu da yanıtlayan Özdağ, "Benim de en çok merak ettiğim husus, gerekçeli kararın nasıl inşa edileceği. Meselenin istinaf ve Yargıtay boyutlarını da birlikte göreceğiz. Buradan çıkar çıkmaz ilk yapmak istediğim şey şuradaki camide şükür namazı kılmaktı ama jandarma izin vermemiş. Şimdi Ankara'ya geçeceğim ve ondan sonra çalışmalara başlıyoruz" dedi.

6 GÜN ÖNCEKİ DURUŞMA ERTELENMİŞTİ

Yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan Özdağ, iddianamenin hazırlanmasının ardından bu dosya kapsamında ilk kez 11 Haziran'da hakim karşısına çıkmış, duruşma bugüne ertelenmişti.

11 Haziran'daki duruşmada Özdağ'ın savunmasını tamamlamasının ardından savcı, Özdağ için 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etmiş ve tutukluluk halinin devamını istemişti.

Ancak davanın savcısı değişti ve yeni savcı, 'zincirleme suç' iddiasıyla Özdağ hakkındaki hapis cezası talebini 4,5 yıldan 7 yıl 6 aya yükseltti.

ÖZDAĞ: "HUKUK CİNAYETİ"

Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda görülen bugünkü duruşma saat 10.30 civarında başladı.

Duruşmada savunma yapan Ümit Özdağ, iddianameyi ve savcının mütalaasını 'hukuk cinayetinin en somut örneklerinden birisi' sözleriyle nitelendirdi ve şunları söyledi:

"Elbette bu utanç kaynağı olacak iddianame ve mütalaa üzerine eğer mahkemeniz ceza verirse istinafa ve Yargıtay’a gidecektir. Ancak benim merak ettiğim husus bir hukuk insanının, bir savcının, sanığın suçsuz olduğunu bilmesine rağmen, suçlu ilan ettikleri durumda nasıl bir psikolojiye sahip olduklarıdır. Bir insan, bir hukukçu nasıl suçsuz olduğunu bildikleri kişiye suçlu der?"

"İKTİDAR YANLISI OLSAYDIM ÖNÜNÜZE GELMEZDİM"

Savunmasında, davanın hakimine de seslenen Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Ben burada siyasi bir soruşturma çerçevesinde bulunuyorum. İktidar yanlısı bir politikacı olsaydım, hiç önünüze gelmezdim. Gelseydim bile, beraat kararı vermeniz çok kolay olurdu. Ancak, ben iktidar yanlısı değilim ve bunun suç olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bundan dolayı işiniz hiç kolay değil. Üzerinizde büyük bir baskı olduğuna eminim. Sizin iyi bir hukukçu olduğunuzu, sizi tanıyan herkes söylüyor. Bugün vereceğiniz tek adil karar olan beraat kararı ile 86 milyon insana, merakla bu davanın sonucunu bekleyen Türk milletine, ülkemizde bağımsız yargı olmasa da bağımsız yargıçlar olduğu mesajını verecek ve insanların adalet için tekrar umutlanmasını sağlayacaksınız.

'MÜTALAANIN NE KADAR BOŞ OLDUĞUNU GÖRDÜNÜZ'

Dosyadaki deliller ve iddianame ile savcının mütalaasının ne kadar boş olduğunu siz de gördünüz. Yargıtay kararlarında, failin subjektif olarak kin ve düşmanlığı hedeflemesi gerekir diyor. Oysa ben, size; kin ve düşmanlığı engellemek için yaptığım açıklamaları, hatta yaptığım suç duyurularının kanıtlarını gösterdim. Savunmamda ortaya koyduğum deliller ise her türlü tartışmayı engelleyecek şekilde; benim, Türkiye’nin güvenliğini tehdit altında bırakmayacak bir insan olduğumu size göstermiştir. Yargının gerçekten bağımsız olduğu bir ülkede yaşasaydık, ben 149 gündür hapishanede yatıyor olmazdım. Sizinle bu konuşmayı yapıyor olmazdık."

NE OLMUŞTU?

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara’da gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İDDİANAMEDEN

Özdağ hakkında 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenen iddianamede, “İşlediği üzerine atılı Zincirleme Biçimde Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme suçundan eylemine uyan TCK'nın 216/1, 218/1,43 madde ve fıkraları gereğince cezalandırılmasına, kasten işlemiş olduğu suçtan hapis cezasına mahkumiyeti durumunda, TCK'nın 53. maddesindeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, şüphelinin mahkumiyeti durumunda, gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63.maddesi uyarınca mahsubuna, şüpheli hakkında ayrıca 5271 Sayılı CMK'nın 325. maddesinin de uygulanmasına karar verilmesi” talep edildi.

Özdağ’ın 2020 ve 2024 yılları arasındaki 28 paylaşımının bulunduğu iddianamede ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu kapsamında tutuklanan "Ambargotv" isimli sosyal medya hesabının kullanıcısı Ramin Saeidi ile olan konuşmaları da yer aldı.

Özdağ’ın dosyası 17 Şubat’ta tefrik edildi. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özdağ’ın bu dosyadaki ilk duruşması 29 Nisan’da Çağlayan’da bulunan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.