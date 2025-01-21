Ümit Özdağ tutuklandı!

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve sabah saatlerinde İstanbul'da getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın savcılık ifadesi tamamlandı.

Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlara alenen tahrik etme' suçlamasıyla tutuklama sebebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler gerekçesiyle Özdağ hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, sabah saatlerinde İstanbul'a getirilmişti.

PARTİLİLER EMNİYETİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Hakkında başlatılan soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletilen Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a destek olmak isteyen partililer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak sloganlar atmışlardı.

ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklama istemiyle hakimliği sevk edilmesinden sonra adliye içinde avukatlarla görevliler arasında gerginlik yaşandı. Adliye önünde ise demir bariyerleri aşamadıkları için içeri giremeyen partililerle görevliler arasında arbede yaşandı. "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları atıldı.

Öğle saatlerinde geldiği İstanbul Adliyesi'nde savcılık ifadesi akşam saatlerinde tamamlanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, akşam saatlerinde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sevk kararının duyulduğu saatlerde adliye koridorlarında Özdağ'ın avukatları ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Tartışma itiş kakışa dönüşürken, ortalık bir süre sonra yatıştı.

MERDİVENLERDE ARBEDE

Ardından adliye önünde gerginlik çıktı. Zafer Partili Bartu Soral görevlilere seslendi ve dışarıda bekleyen partililerin içeri alınmasını istedi. Bu sırada kapı önündeki merdivenlerde kısa süreli arbede yaşandı. "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları atıldı. Gerginlik Bartu Soral'ın emniyet görevlileriyle konuşması üzerine yatıştı. Dışarıdaki partililer içeri alındı ve kapı bariyeri tekrar kapatıldı.

ÖZDAĞ'IN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özdağ'ın ifadesinde, 19 Ocak 2025 tarihinde yaptığım konuşma içeriğinde Recep Tayyip Erdoğan’a atfen söylediğim sözler, Erdoğan’ın başbakanlık dönemine ilişkindir. Bu bağlamda eleştiri mahiyetindeki ifadelerin 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' suçunu oluşturması mümkün değildir. Kullandığım X hesabı tamamen şahsıma ait olup, yalnızca tarafımdan kullanılmaktadır. Hesap üzerinden yapılan tüm paylaşımlar tarafımdan gerçekleştirilmiştir. Kayseri’de yaşanan olaylarda, bir Suriyeli genç, bir Suriyeli kızı taciz etmiştir. Olay yerine gelen polis tacizciyi gözaltına almak istemiş, ancak Suriyelinin ailesi ve çevredeki diğer Suriyeliler polise direnmiştir. Bunun üzerine Güneydoğu Anadolu’dan Kayseri’ye göç etmiş vatandaşlar, polise destek için sokağa çıkmış ve olaylar büyümüştür. Olayların duyulmasıyla, Kayseri’nin farklı mahallelerinden insanlar olay yerine gelmiştir. Olayların başladığı gün, provokasyon yapan bir sosyal medya hesabına, 'Yanlış diyebilmek için açık adını buraya yazacaksın. Kayseri’ye gideceksin. Oradan sokaktan fotoğraf paylaşacaksın. Böyle sahte isimler ile sosyal medyadan Türk Milletini sokağa çağırmayacaksın. Halk tepki gösterdi, bu yol ile kimse yollanmaz, sadece ülke emperyalizmin istediği gibi karıştırılır. Suriyelileri, Afganları yollamak istiyorsan oyunu Zafer Partisi’ne vereceksin ve hukuk içinde gidecekler. Sevgili Kayserililer, polis bizim, devlet bizim, ülke bizim. Şehrinize sahip çıktınız, artık evinize dönün. Bilinçli bilinçsiz tahrikçilere izin vermeyin' cevabını verdim. Aynı gün saat 00:41 ve 22:56’da Kayseri halkını evlerine dönmeye davet eden ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini öneren iki ayrı paylaşımda bulundum. Ayrıca ertesi gün 3 genel başkan yardımcımızı bölgeye göndererek, Zafer Partisi üyelerinin olaylara karışmamasını sağladım. Olaylara ilişkin raporlarda, Zafer Partisi mensuplarının bu olaylarda yer aldığına dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Sonuç olarak, üzerime atılı 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme' suçlarının yasal unsurları oluşmamıştır. Zafer Partisi ve şahsım, sığınmacıların ülkelerine dönüşlerini uluslararası ve ulusal hukuk çerçevesinde desteklemektedir. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

ALİ DİNÇER ÇOLAK: DOSYA TERÖR SAVCILIĞINDA

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Genal Başkan Ümit Özdağ'ın dosyasının "terör savcılığına" verildiğini bildirdi. Çolak ayrıca dosyaya gizlilik kararı getirildiğini kaydetti.

Çolak'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi.Soruşturmaya gizlilik kararı alındı.Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz.Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır."

Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi.Soruşturmaya gizlilik kararı alındı.Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz.Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır. — Ali Dinçer Çolak (@Alidincercolak) January 21, 2025

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın son gününde kapanış konuşmasını yapmıştı.

Özdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, FETÖ'yü devlete soktuğunu, devleti FETÖ'ye teslim ettiğini, FETÖ'ye paralel devlet kurdurduğunu söyleyerek, "Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı. Erdoğan bilmelidir ki Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir" demişti.

Erdoğan'ın, tarihi çarptırarak milletin tarihine zarar verdiğini söyleyen Ümit Özdağ, şunları kaydetmişti:

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir. Zafer Partisi olarak biz ana muhalefet gibi bu faşizmle normalleşmeyeceğiz. Biz mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Zafer, Türk devletinin ve Türk milletinin olacaktır."

ÖZEL: İKTİDARI HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümit Özdağ'a destek olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitmişti. Burada kısa bir açıklama yapan Özel, şunları söylemişti:

"Ben pek çok konuda farklı düşüneceğim bir genel başkanla omuz omuza durmak için buradayım. Siyaset sözle yapılır. Millet Erdoğan'a rakiplerini hapse atsın, parti genel başkanlarını yemek yerken gözaltına alsın diye yetki vermedi. Biraz önce sayın Müsavat Dervişoğlu ile kucaklaştık. Dervişoğlu bundan sonra Atatürkçüler, milliyetçiler, demokratlar yarış içinde olmayacak, birleşecekler demiş. Doğru olan budur.

Biz CHP olarak büyük bir mücadeleyi veriyoruz ancak muhalefetin birbirinden ayrı düşmesi iktidara, aradığı ortamı yaratabilir. Bizi birbirimizden ayrı düşürecek gerekçelerle hepimize saldırıyor iktidar. Gün, ayrı düşmek değil kol kola girme günüdür. Sokaktaki insan bu iktidardan kurtulmak istiyor. 2 ay öncesine kadar siyasi bir aparat, bu savcının 2 aydır saldırmadığı siyasetçi kalmadı. Diz çökmeyeceğiz, asla ayrı düşmeyeceğiz. Organize kötülüğe karşı birleşmiş bir muhalefetle bu iktidarı hep birlikte yeneceğiz. Bundan sonra birlikte olacağız. Yeter ki Saray'ın oyununa gelip her gün yapılan suçlamalara birileri inanmasın."