Ümit Özdağ tutuklanmasının ardından Başarır: "Hukuk tanımazlığınıza ve adalet bilmezliğinize mutlaka son vereceğiz"

"Cumhurbaşkanına hakaret’ diyerek restoranda gözaltına al, Ankara’dan İstanbul’a getir, ardından dosyası bile hazır olmayan bir suç uydurup ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ile tutukla! Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’a yapılan bu hukuk dışı operasyon, adaletin AKP’nin elinde bir siyasi silaha dönüştüğünü bir kez daha kanıtlamıştır. Hukuk tanımazlığınıza ve adalet bilmezliğinize mutlaka son vereceğiz!"