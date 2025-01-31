Ümit Özdağ, yandaş Sabah için Adalet Bakanı’na seslendi: Savcılar harekete geçecek mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne yazdığı yazı ile lamba istedi. Söz konusu dilekçe, aynı gün Sabah gazetesinde Huzeyfe Avcı imzası ile haberleştirildi.

Özdağ el yazısıyla yazdığı dilekçenin kişisel veri olduğunu belirterek, Sabah Gazetesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulundu.

"MERAKLA BEKLİYORUM"

Özdağ paylaşımında şunları söyledi:

Öcalan için rehin tutulduğum tek kişilik hücrede, ışıklandırmanın hava karardıktan sonra okuma ve yazma yapmam için yetersiz olmasından dolayı yazılı dilekçe vererek, varsa kantinden yoksa dışarıdan çalışma lambası temin edilmesini talep eden yazılı dilekçe verdim.



Bu… pic.twitter.com/EsmmwTEayG — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 31, 2025

"Öcalan için rehin tutulduğum tek kişilik hücrede, ışıklandırmanın hava karardıktan sonra okuma ve yazma yapmam için yetersiz olmasından dolayı yazılı dilekçe vererek, varsa kantinden yoksa dışarıdan çalışma lambası temin edilmesini talep eden yazılı dilekçe verdim.

Bu dilekçenin bir fotokopisini bir haber metniyle birlikte 29.01.2025 tarihinde yayımlanan Sabah Gazetesi internet sitesinde yayımlandığını öğrendim.

Habere bir gazeteci de H.A. mahlasını koymuş.

Halk TV yazarlarını röportaj için gözaltına alan, tutuklayan, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulayan savcılar, kişisel verilerimin cezaevinden çıkarılarak gazetede yayımlayan Sabah Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni ve bu muhabirle ilgili harekete geçip geçmeyeceğini merakla bekliyorum."

Zafer Partisi lideri Özdağ ayrıca paylaşımına Adalet Bakanlığı ve Bakan Tunç'u da etiketledi.