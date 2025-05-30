Ümit Özdağ, yapay zeka destekli röportajda konuştu: Hem benim hem İmamoğlu'nun davaları siyasidir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklu bulunduğu cezaevinden yapay zeka teknolojisi destekli röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, "Hem benim hem İmamoğlu'nun davaları siyasi davalardır. Elbette avukatlarımız gerekenleri yapacaklar. Ancak bu zindandan inançla çıkacağımı da biliyorum" dedi.

Sözcü TV'den İpek Özbey'in sorularına yanıt veren Özdağ'ın yapay zeka destekli ses ve görüntüsüyle röportajı yayımlandı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ÜNİTER YAPISI TASFİYE EDİLİYOR"

Zafer Partisi Başkanı Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Esas itibariyle fesih tüzel kişiliğe sahip kurumlar için geçerli. Terör örgütü feshedilmez silah bırakır teslim olur. Baktığımızda terör örgütü Suriye'de yeniden yapılanıyor. Adım adım Türkiye Cumhuriyetinin üniter yapısı tasfiye ediliyor.

"REHİN ALINDIĞIMI TÜM TÜRKİYE BİLİYOR"

- Silivri 9 No'lu cezaevi terör örgütü ve suç örgütleri için hazırlandı. Hücreyi her terk ettiğinizde üstünü aranıyor. Rehin alındığımı tüm Türkiye biliyor. Suçsuzluğum ispatlanınca da çıkmış olmayacağım. Hukuk adına trajik bir durum. Esas olan iddianamenin kendisi suçsuzluğumu ortaya koydu. Hem benim hem İmamoğlu'nun davaları siyasi davalardır. Elbette avukatlarımız gerekenleri yapacaklar. Ancak bu zindandan inançla çıkacağımı da biliyorum."

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETMEDİM"

Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne de AKP Genel Başkanına hakaret etmedim. Türk Milliyetçiliği geleneğinde Cumhurbaşkanına hakaret edilmez. Cumhurbaşkanlığı ambleminde 16 Türk Bayrağı var. O makama hakaret etmedim.

Savcı halkın bir kesimini diğer kesimine kin ve düşmanlığa tahrik eden kimse kamu güvenliğine tehdit eder düzenlemesinden yola çıkarak beni suçlamış. Her kanun kanun yapıcının gerekçesiyle kullanılır. Peki TCK 216 gerekçesinde ne deniyor. Hiçbir devlet kurumu arasında bir kesimin alıp diğer kesim aleyhine nefrete yönlendirmesine seyirci kalamaz diyor. Türk Halkını Perululara karşı kışkırtmak hukuken suç olmaz. Suriyelilere karşı kışkırtmak da suç olamaz. Suç olması için açık ve yakın tehdit olması gerekiyor.

"SURİYELİLERİ TÜRKİYE'NİN DOSTLARI OLARAK GERİ YOLLAMALIYIZ"

Suriyelilerin dönüşünün gerçekleşmediğini görüyoruz. Onların kaldığını düşünelim. Vatandaşlık aldığını düşünün. Mersin hattı parçalanmaya müsait hale gelir. Yapılması gereken Halep Lazkiye bölgesine Suriyelileri geri dönüşünün sağlanmasıdır. Suriyelileri Türkiye'nin dostları olarak geri yollamalıyız. Başından beri söylüyoruz.

"MİLLETİN SAĞ DUYUSUNA GÜVENİYORUM"

Millete ve hukuka karşı bir suç işlediğim için burada değilim. Benim inancım bu milletin adalet duygusu ve vicdanının galip geleceğinedir. Ben milletin sağ duyusuna güveniyorum"