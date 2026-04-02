Ümit Özdağ’dan CHP’ye birleşme çağrısı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Lideri Özgür Özel'e seslenen Özdağ, birleşme çağrısı yaptı. Özdağ, "CHP lideri Özgür Özel'e ve bütün Atatürkçü liderlere Atatürk'te birleşme çağrısı yapıyoruz" dedi.

OPERASYONLARA TEPKİ

Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Beledieyelere yapılan operasyonları kınıyoruz. Bir gün demokrasi herkese lazım olacaktır.

Yolsuzluk iddialarının araştırılmasına karşı değiliz. Bu adalet makenizmasının gereği. Ama belediye başkanlarını şafak baskınlarıyla almak düşman ceza hukuku uygulamasıdır.

Kayyum atama da bir başka şekilde baskı kurma çabasıdır. Özgür Özel ara seçim diyor. Ama o da iktidarın isteğine bağlı."

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇAĞRI

"CHP'ye çağrıda bulmak istiyoruz. Tüm Atatürkçü muhalefet partilerinin biraraya gelmesinin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Özgür Özel'e ve bütün Atatürkçü liderlere Atatürk'te birleşme çağrısı yapıyoruz.

Türk halkı faiz lobilerine yüksek faiz ödeyerek fakirleşmeye devam ediyor. AKP'nin halkı fakirleştiren politikalarıyla makasın iyice açıldığını görüyoruz. Orta sınıf yok oluyor.

Akaryakıtta KDV'yi düşürün, Asgari ücret 3 ayda bir güncellensin. Çiftçiye faizsiz kredi ve gübre desteği uygulayın, hacirleri durdurun."