Ümit Özdağ’ın Akşener iddiasında yeni gelişmeler: ‘Sadece bana söylemedi’

Gazeteci Fatih Altaylı, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde, dinlenilmeyen bir odada, “Bana nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz” dediği ismin, Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici olduğu söyledi. Altaylı, bu bilgiyi Ümit Özdağ’dan aldığını belirtirken bir kez daha konuşan Özdağ, “Bunu söyleyen kişi sadece bana söylemedi. Benim de olduğum ortamda birçok insanın ortasında söyledi” dedi. Öte yandan iddiaların odağındaki Murat Gezici ise yarını işaret etti.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın, aylar önce katıldığı bir yayında ortaya attığı iddiayı yeniden dile getirmesi, siyasette dikkat çekici bir konu başlığı açılmasına neden oldu.

Özdağ, YouTube’da katıldığı bir yayında, 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Meral Akşener'in çalışmalarını yapan bir araştırma şirketinin sahibinin, kendisine "Hocam Meral Hanım ile Ankara’da buluştuk, beni dinlenilmeyen odaya götürdü. Bana 'Nedenini sorma adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi" şeklinde bilgi verdiğini söyledi.

"Adımı verirseniz inkar ederim" Ümit Özdağ, yayında şunları anlatmıştı: “İYİ Parti’nin strateji danışmanlığını yapan ve aynı zamanda anketler yapan bir şirket var. Çok meşhur bir şirket. İsmi de sahibinin soyadı. İsmini söylemeyeceğim. Ben İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra bana geldi ve şöyle dedi: ‘Meral Hanım’a 'Kars vs. bölgesine gitmeyin, oylarımız düşüyor. Giderseniz 5 bin 500, gitmezseniz 5 bin oy alırız. Ama üç gün kaybedeceksiniz. Onun yerine İstanbul, Ankara, İzmir’e odaklanın' dedim ama beni dinlemedi, gitti oraya. Seçimlere bir ay kala Ankara’da buluştuk. Beni dinlenemeyen bir odaya götürdü. Orada, 'Bana nedenini sorma. Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi.’ ‘Sen ne diyorsun’ dedim. ‘Hocam olan bu. Ben bunu seçimden sonra Büyük Kulüp’te söyledim. Ertesi gün Meral Hanım beni uyardı. O yüzden siz bunu kamuoyu önünde benim adımı vererek söylerseniz ben inkar ederim’ dedi. Ancak bu arkadaşımız daha sonra içinde benim de olduğum siyasetçiler ve iş adamları grubunda da bu hadiseyi daha detaylı olarak anlattı. Yani bunun birçok şahidi var. Meral Hanım, 2018’de bir ay önceden Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçmiş zaten bizim haberimiz yok. Buradan çıkan sonuç bu. Ben bunu üç defa televizyonlarda anlattım. Hiçbir yalanlama gelmedi. Size dördüncü kez anlatıyorum. O arkadaş da hayatta.”

AKŞENER: DAVA AÇACAĞIM

Bu iddianın yeniden gündeme gelmesi üzerine Meral Akşener, kendisini “ihanet” etmekle suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu ve “Erdoğan’ı seçtiren kişi” olmakla itham eden Ümit Özdağ’ı mahkemeye vereceğini söyledi.

Akşener, şu açıklamayı yaptı:

“Ümit Özdağ’ı da veriyorum. Ona da bugüne kadar çok hoşgörülü davrandım. Bir parti kurdu, bizden ayrıldı. Mümkün olduğunca dikkat ettim. Ama bugün itibarıyla onu da veriyorum ki yalanlamamıştım onun kurduğu cümleleri. Mahkemede yalanlayacağım Özdağ’ı da. Hep beraber göreceğiz. Bana iftira atan elinde belge bilgi olduğunu iddia eden herkesi mahkemeye vereceğim. ‘Getir bakalım belgeni’ diye. Herkes kaçıyor.”

ÖZDAĞ: MAHKEMEDE AÇIKLARIM

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Ümit Özdağ ise, “Meral Akşener dava açma konusunda serbest. Ama bu bir hukuki mesele değil siyasi mesele. Mahkemenin bu konuda ne söyleyeceğini ben de çok merak ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hukuki hakkını kullanacaktır. Dava açılırsa ben de gerekeni mahkemede söylerim. Nasıl kamuoyu önünde söylediysem” ifadelerini kullandı.

ALTAYLI: O KİŞİ MURAT GEZİCİ

Özdağ'ın, "İYİ Parti’nin strateji danışmanlığını yapan ve aynı zamanda anketler yapan bir şirket var. Çok meşhur bir şirket. İsmi de sahibinin soyadı'' dediği anket şirketi ve sahibini gazeteci Fatih Altaylı açıkladı. Altaylı, Ümit Özdağ'a Meral Akşener'le ilgili bu iddiayı dillendiren ismin Gezici Araştırma Şirketi'nin başkanı Murat Gezici olduğunu söyledi. Fatih Altaylı, Murat Gezici ismini kendisine Ümit Özdağ'ın söylediğini dile getirdi.

GEZİCİ VE ÖZDAĞ KONUŞTU

Altaylı’nın sözlerinin ardından ise Odatv, Murat Gezici ve Ümit Özdağ’a ulaşarak iddiaları sordu.

Uğur Can Biçer’in haberine göre Murat Gezici, ayrıntılı bir şekilde bir gazeteye röportaj verdiğini ve detayların yarın o gazeteden okunabileceğini söyledi.

Ümit Özdağ ise “Ben Murat Gezici demedim. Fatih Altaylı dedi ‘Murat Gezici’ diye” ifadesini kullandı. Özdağ, sözlerinin devamında da, “Bunu söyleyen kişi sadece bana söylemedi. Benim de olduğum ortamda birçok insanın ortasında söyledi. İnkar edecek bir şey yok” diye konuştu.