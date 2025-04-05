Ümit Özdağ’ın iddianamesi hazırlandı

Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu halde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddianamesi tutukluluğunun 75. gününde hazırlandı.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede, hakkındaki iddianamenin hazır olduğunu ve mahkemece kabulünün beklendiğini söylediğini aktardı.

Kurdoğlu, şunları söyledi:

“Biraz önce Ümit Özdağ'la Sayın Genel Başkanımızla görüştüm. İddianamenin hazır olduğunu kendisi bana bildirdi. Bunu Genel İdare Kurulu ile paylaşmamı söyledi. İddianame şu anda onama aşamasında. İddianamenin kabulü ile tutuksuz olarak yargılanabilecek. Bu süreci gerçekten çok bekledik. 75 gündür biz burada yatıyoruz, kalkıyoruz. Sürekli hocamızın yanındayız. Bir an önce de hocamızın özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz. İçeriğine ilişkin bir bilgi edinemedim şu anda ama avukatları mutlaka bu bilgiyi vereceklerdir.”