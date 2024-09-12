Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partideki görevlerinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özlale, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum" ifadesini kullandı.

Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum. — Prof Dr. Ümit Özlale (@UmitOzlale) September 12, 2024

Geçtiğimiz Nisan ayında partisinden istifa edeceğini açıklayan ve bugün (12 Eylül Perşembe) yaptığı açıklamayla resmen partisinden ayrılan Özlale, İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmişti.

Özlale, 27 Nisan 2024 tarihinde İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavvat Dervişoğlu seçilince GİK üyesi olarak partiye dönmüştü.

Özlale Nisan ayında yaptığı açıklamada da İYİ Partililere hitaben şunları kaydetmişti:

"Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

İYİ PARTİ'DEKİ ERİME SÜRÜYOR

Özlale'nin istifasının ardından İYİ Parti'de milletvekili sayısı da 30'a düştü.

İYİ Parti 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde 43 milletvekili çıkarmıştı.

Özlale'nin istifasının ardından TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı da 8'e yükseldi.