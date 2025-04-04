Ümit Uysal, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partiye kayyım atanacağı iddialarının ardından 6 Nisan'da "Olağanüstü Kurultay" yapma kararı almasıyla parti kulisleri de hareketlenmişti. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

Eski CHP milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş'ın kurultayda genel başkanlık için Müslim Sarı ve Berhan Şimşek'in adaylığının gündemde olduğunu ileri sürmesinin ardından Uysal, CHP Genel Başkanlığına adaylığını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığı Açıklamamız



Birleşe Birleşe Kazanacağız



Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor.



Yaşanan olağanüstü gelişmeler… pic.twitter.com/YBU4rBbuhL — ÜMİT UYSAL (@Av_umituysal) April 4, 2025

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığı Açıklamamız

Birleşe Birleşe Kazanacağız

Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor.

Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor.

Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışan, partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır.

Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için,

Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak harekete geçirmek için,

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için,

Cumhuriyet Halk Parti’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için,

Türkiye’mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden,

33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum.”