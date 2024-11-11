Ümit Uysal'dan başından vurulmuş halde bulunan oğlunun sağlık durumu hakkında açıklama

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, evinde yaralı bulunan oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 17 yaşındaki oğlu, geçtiğimiz günlerde evinde tabancayla vurulmuş halde yaralı olarak bulundu.

Genci kanlar içerisinde gören yakınları kendi imkanlarıyla yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olarak hastaneye giriş yapan E.U., ameliyata alındı.

UYSAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, oğlunun sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

"Oğlum Efe’nin sağlık durumu çok şükür iyi, zor süreci atlattık, servise çıktı" diyen Uysal, "En kısa sürede tekrar aramızda olacak. Yanımızda olan, iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.