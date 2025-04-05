Ümit Uysal kimdir? CHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Ümit Uysal'ın hayatı ve siyasi kariyeri

Ümit Uysal kimdir sorusu Pazar günü gerçekleşecek CHP'nin Olağanüstü Kurultayı öncesinde gündemdeki yerini aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partiye kayyum atanacağı iddialarının ardından 6 Nisan'da "Olağanüstü Kurultay" yapma kararı almasıyla parti kulisleri de hareketlenmişti. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkan Adayı olduğunu açıkladı. "Birleşe Birleşe Kazanacağız" diyerek CHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Ümit Uysal'ın hayatı ve siyasi kariyeri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, "33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum" diyen Peki, Ümit Uysal kimdir? İşte CHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Ümit Uysal'ın hayatı ve siyasi kariyeri!

ÜMİT UYSAL KİMDİR?

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1970 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğdu. Babasının öğretmenlik görevi nedeniyle doğduğu ilçede kısa bir süre kalan Ümit Uysal, daha sonra ailesiyle birlikte Antalya’nın Kemer ilçesine taşındı ve ilkokul eğitimini Serik Üründü İlkokulu'nda tamamladı. 9 yaşındayken Devlet Parasız Yatılı sınavında başarılı olarak Antalya Lisesi Pansiyonu'nu kazandı. Ancak 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında pansiyon kapatıldı ve Uysal, öğrenimine İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi Pansiyonu'nda devam etti. Ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayan Uysal, 1991 yılında mezun oldu.

ÜMİT UYSAL'IN HAYATI VE SİYASİ KARİYERİ

Ümit Uysal 1991'de Antalya’ya dönerek aynı yıl avukatlık stajına başladı. Antalya Barosu’nda stajyer avukatlar temsilciliği yaptı.

Siyasi kariyerine 1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yeniden açılmasıyla başlayan Uysal, partinin Antalya’daki kurucu il meclisinde yer aldı. 1993 yılında CHP Antalya İl Yönetim Kurulu’na seçildi. Gençlik Komisyonu ve sonrasında Gençlik Kolları'nın yeniden yapılanmasında aktif rol aldı. 1996 yılında CHP Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

2014 yerel seçimleri öncesinde CHP’nin Büyükşehir seçim kampanyasında görev aldıktan sonra, Muratpaşa Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi ve seçimi kazanarak göreve başladı. 2019 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Uysal, 2024 seçimlerinde yüzde 62,3 oy oranıyla üçüncü kez Muratpaşa Belediye Başkanı oldu.

Ümit Uysal son olarak 2024 yılında Muratpaşa Belediyesi’nde 34 işçinin Whatsapp grubu kurmaları ve mesai dışında şantiye önünde bulunmaları gerekçesiyle tazminatsız işten atılmasıyla ilgili gündeme gelmişti. İşten çıkarılan işçilerden Mehmet Çiçek ve Genel İş Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kara ise, işten çıkarmaların işçilerin farklı bir sendikaya geçmek istemelerinden kaynaklandığını öne sürdü. İşçilerin Belediye İş’ten ayrılarak DİSK’e bağlı Genel İş’te örgütlenmek istediği ve bu sebeple WhatsApp grubundaki mesajlaşmalarının ve temizlik İşleri müdürlüğü önünde toplanmaları Belediye disiplin kurulunca ihraç sebebi sayıldı.

DİSK Genel İş Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kara, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “Özellikle mesaisini verimsiz kullanan arkadaşlarımızdan başlayarak bir miktar işçi eksiltmek zorundayız. Önümüzdeki en az iki yıl ekonomik açıdan çok zor geçecek” ifadelerini, sendika değiştirmek isteyen işçileri işten atmak için öne sürülen bir bahane şeklinde değerlendirdi.

ÜMİT UYSAL'IN ÖZEL HAYATI

İyi derecede İngilizce bilen Ümit Uysal, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca “Lavinya'nın Aşkla İmtihanı” adlı yayımlanmış bir öykü kitabı bulunmaktadır.

UYSAL CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal CHP'nin 6 Nisan 2025'te gerçekleşecek Olağanüstü Kurultay'ında CHP Genel Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığı Açıklamamız



Birleşe Birleşe Kazanacağız



Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor.



Yaşanan olağanüstü gelişmeler… pic.twitter.com/YBU4rBbuhL — ÜMİT UYSAL (@Av_umituysal) April 4, 2025

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı CHP Genel Başkan Adaylığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: