Ümit Zileli, Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu

Gazeteci ve yazar Ümit Zileli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı oldu. Zileli, Korkusuz gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.

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