Ümit Zileli, Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
Gazeteci ve yazar Ümit Zileli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı oldu. Zileli, Korkusuz gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Korkusuz gazetesi yazarı Ümit Zileli'nin başdanışmanı görevini 'üstlendiğini' duyurdu.
Özdağ, sosyal medya hesabından, Ümit Zileli ile bir fotoğrafını paylaşarak açıklama yaptı.
Açıklamada, gazeteci ve yazar Ümit Zileli'nin Zafer Partisi'nin İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildiği belirtildi.
Özdağ'ın yaptığı paylaşım şöyle:
"Değerli dostum Ümit Zileli Zafer Partisi İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini üstlendi. Birlikte Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarının muhafazası ve ülkemizin örtülü istilasına karşı mücadele edeceğiz.
Değerli dostum Ümit Zileli Zafer Partisi İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini üstlendi. Birlikte Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarının muhafazası ve ülkemizin örtülü istilasına karşı mücadele edeceğiz. @zaferpartisi @ertaczileli1 pic.twitter.com/TpuX053hbT— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 27, 2024
Zileli, Korkusuz gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.