Ümitcan Ekşi tekrar Kocaelispor’da

Kocaelispor, 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ümitcan Ekşi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kocaelispor’da yetişen ve 2023-2024 sezonu başında Edirnespor’a transfer olan Ümitcan Ekşi’nin sözleşmesinde bulunan ’geri çağırma hakkı’ Kocaelispor tarafından kullanıldı.

Kocaelispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Edirnespor ile kulübümüz arasındaki protokolde yer alan Ümitcan Ekşi için geri çağırma hakkı kulübümüz tarafından kullanılmış olup, akabinde Ümitcan Ekşi ile 3 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.