Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır davasında yargılanıyor: Tanık beyanı alındı

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka bir davada tutuklu yargılanan Uygun ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı maktul Esen'in ve Uygun'un ailesi de takip etti.

Mahkeme heyeti başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

TANIK "BİLGİM YOK" DEDİ

Tanık M.C.Ö, bu konuyla alakalı bilgisi olmadığını söyleyerek, olay gecesi bir arkadaşının asker eğlencesi için bir araya geldiklerini anlattı.

Gece alkol aldıklarını ve Ümitcan Uygun'un kendisinden onu eve bırakmasını istediğini dile getiren M.C.Ö, şu beyanda bulundu:

"Orada otururken Ümit'in şarjı bitmişti. Kız arkadaşı bana yazdı 'ulaşamıyorum' diye. Ben de burada diye Ümit'in fotoğrafını çekip attım. Arabadayken Sema aradı, Ümit'i telefona istedi ama Ümit almadı telefonu. Sonra tekrar 'ulaşamıyorum' diye beni aradı. Ağlıyordu. Ümit telefonu istemeyince yanından ayrıldığımı söyledim. Ümit arabadan inmeden de Sema'nın attığı mesajları ona gösterdim ve 'kız arkadaşının yanında ol' dedim. 'Tamam abi' diyerek indi arabadan."

Uygun'la yakın olmadıklarını, bu yüzden Sema'yla ilişkileri hakkında bilgisi olmadığını belirten M.C.Ö, ertesi günün sabahı Uygun'un onu arayarak, "Sema'ya ulaşamıyorum. Seni tekrar aradı mı?" diye sorduğunu, Sema'nın kendisini aramadığını söyledikten sonra telefonu kapattıklarını, birkaç saat sonra sosyal medyadaki haberleri gördüğünü ve Sema'nın intihar ettiğini öğrendiğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tanık beyanının ardından söz verilen Uygun, aleyhe olan hususları kabul etmediğini söyledi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı 30 Ocak 2026'ya erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingirle kapının açılması sonrası Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Davanın iddianamesinde, Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.