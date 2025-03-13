Ümitcan Uygun hakim karşısında: 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor

Aleyna Çakır davasında 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka dosyadan hükümlü ve tutuklu Ümitcan Uygun ile taraf avukatları ve maktul Sema Esen'in ailesi katıldı.

Mahkeme başkanı yargılamanın başladığını belirterek sanık Uygun'a söz verdi.

Olayın yaşandığı gün maktul Esen'le tartıştıklarını söyleyen Uygun, "Asker gecesine gidecektim, orda erkekler olduğu için Sema'yı götürmek istemedim. Tartışmanın büyümemesi için telefonumu uçak moduna aldım, suçlamaları kabul etmiyorum. Dosyada bir video var bu video olay gecesinden daha önceye aittir. Sema'yla karı koca ilişkisi yaşıyorduk. Sema'nın zaten gece kulübünde çalıştığını tüm ailem öğrendi. Ben aileme rest çekerek Sema'yla yaşamaya başladım. Ancak sonrasında olmayacağını anlayınca ayrılma kararı aldım" dedi.

"FİZİKSEL BİR ŞİDDET UYGULAMADIM"

Sema Esen'e karşı herhangi bir şiddet uygulamadığını iddia eden Uygun, "Bir kere videodaki olay yaşandı, sözlü tartışmalar olmuştur ancak fiziksel bir şiddet uygulamadım. Sema'nın vücudunda ki morluklarla bir alakam yoktur. Beraatimi talep ediyorum" beyanına yer verdi.

Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine konuşan maktul Esen'in annesi Hatun Esen ise kızını elleriyle yıkadığını söyleyerek, "Yavrumun her yeri mosmordu, yavrum toprakta çürüyor. O da hapiste çürüsün. Ben sonuna kadar davaya katılmak istiyorum" ifadelerinde bulundu. Mahkeme başkanının avukatların sanığa karşı sorularını aldığı sırada maktul Sema Esen'in babası Mehmet Esen söz alarak beyanlarda bulunmaya başladı. O sırada araya giren mahkeme başkanı Esen'e, "Sema'nın senden de şikayeti vardı, burası televizyon programı değil, burası mahkeme salonu. Sorun nedir?" dedi. Bunun üzerine Esen, sorusu olmadığını söyleyerek yerine oturdu.

Müşteki beyanlarının ardından tanık dinleneceğini söyleyen mahkeme başkanı, olayın gerçekleştiği binadaki komşuları, L.K.'ye söz verdi.

Tanık L.K., bir zamanlar komşu olduklarını ifade ederek, "Onlar binaya taşındıktan sonra dövme ve bağırma sesleri duymaya başladım. ‘Öldürüyorlar beni, eziyet ediyorlar bana' diye bağırıyordu. Aleyna bana, ‘Bana eziyet ediyor, ne yapayım?' dedi. ‘Gitmen lazım' dedim. Çok sesleri geliyordu, uyarıyordum. Bana Aleyna, ‘Merdivenden inme, seni iter' diye ikaz ediyordu. Sonra da o evden taşındım" dedi.

"ÜMİT'İN SEMA'NIN ELİNDEN PARA ZARFINI ALDIĞINI GÖRÜYORDUM, DÖVDÜĞÜNÜ GÖRÜYORDUM"

Dinlenen diğer tanık M.G. ise, geçmişte Sema'yla aynı yerde çalıştıklarını söyleyerek, "Ümit'in mekana gelerek başka kızlarla oturup Sema'ya ‘Sen ödeyeceksin' dediğini biliyorum. İş çıkışında Ümit'in Sema'nın elinden para zarfını aldığını görüyordum, dövdüğünü görüyordum. Sema'nın kollarında ve bacaklarında morluklar olduğunu gördüm" beyanında bulundu.

DURUŞMA 23 MAYIS'A ERTELENDİ

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Sema Esen'in hayatını kaybettiği dairede tekrardan keşif yapılmasının reddine karar verdi. Müşteki avukatlarının yeni tanık dinlenmesi talebini kabul eden mahkeme heyeti, Ümit Uygun'un 17. Asliye Ceza Mahkemesinde ki dosyasını dava dosyasına eklenmesini istedi.

Ayrıca olayın yaşandığı mesken yakınında bulunan binaların kamera kayıt görüntülerinin dava dosyasına kazandırılmasını reddeden mahkeme bir sonraki duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingirle kapının açılması sonrası Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Davanın iddianamesinde, Esen'in ölümüne ilişkin sanık Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.