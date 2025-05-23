Ümitcan Uygun hakim karşısında: Aleyna Çakır davasında keşif talebine ret

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka bir dosyada tutuklu yargılanan Uygun ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı maktul Esen'in ve Uygun'un ailesi de takip etti.

Mahkeme başkanı tanık dinleneceğini bildirdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Erol Uygun, Ümitcan Uygun'un abisi olduğunu, Sema Esen'i kardeşiyle arkadaşlık yaptığı için tanıdığını söyledi.

Uygun, "Kardeşim beni evime bıraktı, sonra annemin yanına gitti, gece orada kaldı. Sabah Sema'nın ölüm haberini aldık. Kendi cenazemiz gibi ilgilendik. Sema'nın abilerinden biri de oradaydı. Cenazeyi onlarla taşıdık. Ümit gittiğimizde olay yerindeydi, perişan halde ağlıyordu" dedi.

Erol Uygun'un dinlenmesinin ardından müşteki avukatları, tanığın beyanında çelişkiler olduğunu ifade ederek, tanık beyanlarını kabul etmediklerini ve olaya konu evde keşif yapılması taleplerini yinelediklerini söyledi.

Beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının keşif yapılması talebini reddetti.

Duruşma 26 Eylül'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingirle kapının açılması sonrası Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Davanın iddianamesinde, Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.