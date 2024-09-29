Ümit’in yeni Başkomser Nevzat romanı çıkacak

Sercan Sinecan

Başkomser Nevzat bu kez ailesini katledenlerin izini sürerken bir yandan da günümüz Türkiye’sinde yaşanan çürümeyle mücadele ediyor.

2 Ekim’de raflarda yerini alacak Yırtıcı Kuşlar Zamanı’nda Ahmet Ümit Türkiye’nin yıllardır mustarip olduğu toplumsal hastalıkların röntgenini çekiyor.

Sokaklarda cirit atan suç örgütleri, onlarla yan yana fotoğraf çektiren siyasiler, mülk satın alma karşılığında vatandaşlık alan yabancı suçlular, faili meçhulden faili meşhura dönüşen cinayetler, toplumda giderek artan madde bağımlılığı, ekonomik bozulmanın ve kolay para kazanma arzusunun hızlandırdığı ahlaki çürüme, liyakatsizliğin getirdiği toplumsal çöküş...

Yapı Kredi Yayınları’ndan 2 Ekim’de yayınlanacak olan Yırtıcı Kuşlar Zamanı, kitaplarında polisiyeyi arkeoloji, mitoloji, tarih gibi farklı alanlarla besleyen Ahmet Ümit’in kaleminden bir “Yeni Türkiye” portresi; siyasetçisinden taksi şoförüne varıncaya dek, bir 21. yüzyıl Türkiye tarihi.

ASLA SORGULANMIYORDU

“Bu ülkede televizyonsuz bir hayat düşünülemez. Daha ilginci yine birileri ekranda cinayetler çözüyor, memleketin ücra köşelerindeki kasabalarda, köylerde ne tür ihanetler yaşandı, kim kiminle yattı, kim kimi öldürdü, kim kimden para çaldı, kim kimin mülküne kondu, bunları ortalığa döküyordu. Elbette adı sanı belirsiz, sıradan, küçük insanların sırlarıydı bunlar. Tuzu kuru olanların, toplumun kaymak tabakasından olanların, nasıl para kazandıkları, hangi siyasilerle içli dışlı oldukları, bu kadar kısa sürede nasıl Türkiye’nin en zenginleri arasına girdikleri asla konu edilmiyordu. Hatta onların çocuklarının, eşlerinin adlarının karıştığı bariz cinayetler bile sorgulanmıyordu.”