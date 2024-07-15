Umman Denizi'nde bir petrol tankeri alabora oldu

Umman, Komor Adaları bandıralı bir petrol tankerinin Umman Denizi’nde alabora olduğunu duyurdu.

Umman Kıyı Emniyeti Merkezi tarafından sosyal medya platformu X’ten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Dukum kentindeki Ra’s Madraka bölgesinin 25 deniz mili güneydoğusunda, Umman Denizi'ne bakan bir alanda Komor Adaları bayrağı taşıyan bir petrol tankerinin alabora olduğu belirtildi.



Arama kurtarma operasyonunun ilgili makamlarla koordineli olarak etkinleştirildiği aktarılan açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.



Umman’ın güney doğusundaki el-Vusta vilayetine bağlı sahil kenti Dukum, ekonomik açıdan stratejik bir konuma sahip.