Umman duyurdu: ABD-İran müzakereleri perşembe günü Cenevre'de yapılacak

Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Albusaidi, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin perşembe günü Cenevre’de yapılacağını açıkladı.

Albusaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerde kritik bir sürece girilirken ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'un üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre, Tahran yönetiminin önümüzdeki 48 saat içinde nükleer anlaşmaya ilişkin ayrıntılı bir teklif sunması durumunda, ABD’li müzakereciler yeni tur görüşmeler için hazır bulunacaktı.