Ümraniye Belediyesi dinci derneklerin hizmetinde: Bağışlar yine bildik adreslere

AKP’li Ümraniye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği ile kurban bağışlarını toplayacağını açıkladı, kurban bedeli olarak 12 bin lira belirledi. Belediyenin internet sitesinde de yer alan bilgilerde kampanyanın hiçbir ayrıntısına yer verilmemesi dikkat çekti.

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, bu duruma tepki göstererek ‘‘Belediye, devletin okulunu İlim Yayma Vakfı’na veriyor yetmiyor, Kızılay aracılığı ile vergi kaçırılmasına yol açıyor durmuyor… Şimdi de önce Deniz Feneri Derneği’ne yardım yapıyor ardından kurban bağışlarını toplamak için kamu yararına dernek statüsü bile olmayan siyasal İslamcı bir dernekle işbirliği yapıyor. Bıkmadınız mı dernek ve vakıflar aracılığı ile iş tutmaktan?’’ diye sordu.

MENFAAT SAĞLANIYOR

İsmet Yıldırım başkanlığındaki AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin yıllardır çeşitli vakıf ve derneklerle ortak organizasyonlar yaptığını anımsatan Okuducu ‘‘Bu kurumlara menfaat sağlıyor. Bu kirli işbirlikleri ortaya çıktığında hesap soracak bir kontrol mekanizmasının olmadığının farkında. Umarsızca hukuksuz uygulamalarına devam ediyor’’ dedi. Belediyenin yeşil alanları sermayeye peşkeş çektiğini söyleyen Okuducu ‘‘Bunu yaparken ne kanun tanıyor ne hukuk! Şimdi de önce Deniz Feneri Derneği’ne yardım yapıyor ardından kurban bağışlarını toplamak için kamu yararına dernek statüsü bile olmayan siyasal İslamcı bir dernekle işbirliği yapıyor. Hem de bunu resmi web sitesinden duyurmaktan çekinmiyor" diye konuştu. Okuducu, şöyle devam etti:

‘‘Ümraniye Belediyesi'nin web sitesini açtığınızda 'ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kurban bağışlarınızı kabul ediyoruz' yazısı sizi karşılıyor. Kurban bedeli 12 bin TL olarak açıklanmış. Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği ile ortaklaşa yürütülen bu kampanyanın hiçbir ayrıntısı açıklanmamış. Dernek 2019 yılında gerçekleştirdiği bağışlar ile Romanya Kıbrıs ve Makedonya’da kurban kesimi yapacağını duyurmuş. Şimdi ise Ümraniye Belediyesi ile birlikte duyurusunu yaptığı kurban bağışının nerede toplanacağı ve dağıtımı konusunda bilgi vermekten kaçınmış. "Bıkmadınız mı dernek ve vakıflar aracılığı ile iş tutmaktan, halktan aldıklarınızı, bu kurumlar aracılığı ile istediğiniz gibi kullanmaktan? Devlet kurumlarını devre dışı bırakıp kendinize yol açmaktan? Yol açtığınız derneklerin, vakıfların yolsuzluk ve skandallarından, insani duyguları sömürerek çarkınızı çevirmekten bıkmadınız mı, sıkılmadınız mı?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs pandemisi döneminde bağış toplarken 'devlet içinde devlet olmanın anlamı yok' açıklaması ile bu bağışlara el konulduğunu anımsatan Okuducu ‘‘Ümraniye’de bir derneğin bağış toplanmasına aracılık eden belediye hakkında ne söylenecek merak ediyoruz. Ümraniye Belediyesi’nin paralel bağış kasası, belediye içinde para toplayan başka bir belediye mi diyeceğiz?’’ dedi.

TASARRUF DEMİŞTİ

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın 20 Nisan’da park isteyen yurttaşa tasarruf tedbirlerini hatırlattığını söyleyen Okuducu ‘‘Fakat aynı ay içerisinde deniz fenerine yardım konusunu belediye meclisine getirmiş CHP’li meclis üyelerinin red oyuna karşı oy çokluğu ile 10 Nisan’da bu kararı geçirmişti. Fakat Ümraniye Belediyesi’nin milyonlarca dolarlık yolsuzluk yaptığı tespit edilen Deniz Feneri Derneği’ne Ümraniyelilerin parasını aktarmaktan çekinmediğini görüyoruz. Ümraniye Belediyesi’nin milyonlarca dolarlık yolsuzluk yaptığı tespit edilen Deniz Feneri Derneği’ne Ümraniyelilerin parasını aktarmaktan çekinmediğini görüyoruz. Ümraniye sahipsiz değildir. Ümraniyelilerin hakkını hukukunu sonuna kadar savunacağız’’ diye konuştu.