Ümraniye'de barınak önünde nöbet tutan yaşam savunucularına tehdit: "Hapisten yeni çıktım"

Ümraniye Hekimbaşı Hayvan Barınağı'nda cansız bedeni bulunan ve sağlıksız koşullarda yaşayan hayvanların görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tepki için barınak önünde nöbet tutanlar bir kişi tarafından tehdit edildi.

Nöbet tutan yurttaşların yanına giden bir kişinin "Hapisten yeni çıktım" diyerek saldırı girişiminde bulunması ve tehdit etmesinin ardından yaşam savunucularının tepkisi de kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

13 Ekim Pazar günü, Ümraniye'deki barınakta ortaya çıkan skandal görüntüler, tepki çekmişti. Ölü yavru kediler ve tarihi geçmiş mamaların tespit edildiği barınakta, içeride tutulan köpeklerin dışkı, idrar ve korku içinde yaşadıkları görülmüştü. Bunun üzerine yaşam savunucuları harekete geçmiş ve içerideki hayvanları kurtarmaya çalışmıştı. Öte yandan barınağın önünde 18 Ekim Cuma günü tepki için nöbet tutulmaya başlandı. Polis ve zabıta ekiplerinin araçlar ve demir bariyerlerle barikat kurduğu barınağın önündeki yaşam savunucularının, yağmurlu ve soğuk havaya rağmen şemsiye veya tente açmasına ve ateş yakmasına izin verilmemesi de tepki çekmişti.