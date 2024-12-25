Ümraniye'de bir dairede patlama: Geniş çaplı hasar meydana geldi

İstanbul Ümraniye'de 4 katlı binanın 2. katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri tahliye edildi.

Olay nedeniyle patlama yaşanan dairenin duvarı yıkılırken, olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Patlama nedeniyle binada geniş çaplı hasar meydana geldi.

Doğal gazdan kaynaklandığı öne sürülen patlama nedeniyle çevredeki bazı bina ve park halindeki otomobillerde de hasar oluştu.

Patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.