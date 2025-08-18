Ümraniye'de bir kadın, evli olduğu erkek tarafından sokakta öldürüldü: 2 kişi gözaltında
Ümraniye'de Özbekistan asıllı Nıgına Sattarova, sokakta uğradığı satırlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Umit S. ve Urinboy B. Yakalandı. Nıgına Sattarova'nın Umit S. ile evli olduğu ve kıskançlık bahanesiyle aralarında tartışma çıktığı belirtildi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kadın, sokakta yürüdüğü sırada uğradığı satırlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta Özbekistan asıllı Nıgına Sattarova (33), yürüdüğü esnada kimliği henüz öğrenilemeyen kişi tarafından satırlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, boğazından yaralanan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliler Umit S. (33) ve Urinboy B'yi (25) yakaladı.
Nıgına Sattarova'nın Umit S. ile evli olduğu ve aralarında kıskançlık bahanesiyle tartışma çıktığı belirtildi.
Urinboy B. de olaya dahil olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen saldırganların işlemleri sürüyor.