Ümraniye'de bir kadın, evli olduğu erkek tarafından sokakta öldürüldü: 2 kişi gözaltında

Ümraniye'de Özbekistan asıllı Nıgına Sattarova, sokakta uğradığı satırlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Umit S. ve Urinboy B. Yakalandı. Nıgına Sattarova'nın Umit S. ile evli olduğu ve kıskançlık bahanesiyle aralarında tartışma çıktığı belirtildi.

Kadın 18.08.2025 10:24 Giriş: 18.08.2025 10:24

Güncelleme: 18.08.2025 10:38 Kaynak: AA

