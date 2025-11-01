Ümraniye'de bir kişi tartıştığı oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak katletti

İstanbul Ümraniye'de bir kişi tartıştığı oğlunu ve erkek kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fatih Y. henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda baba Fatih Y. evde 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y'ye bıçakla saldırdı.

Aynı apartmanda oturdukları öğrenilen ve olayı öğrenince müdahale etmek isteyen amca Metin Y. de araya girmek isterken kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 9 yaşındaki H.Y.Y. ile amca Metin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Fatih Y'yi gözaltına aldı.