Ümraniye'de boş arazide cansız beden bulundu

Ümraniye boş arazide bulunan erkek cansız bedeni, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi Ulusoy Sokak'taki bir binanın arka kısmında hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık görevlilerince yapılan incelemede, söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinde kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan kişinin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.