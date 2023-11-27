Ümraniye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Ümraniye'de kaldırıma çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.K. idaresindeki 34 CRA 655 otomobil, Esenkent Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil bir süre sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M.K, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün 1.98 promil alkolü olduğu belirlendi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
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