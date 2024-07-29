Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de kağıt geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esenkent Mahallesi Yücesoy Sokak'ta yer alan kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tesisin depolama kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek orada bulunan kamyonet, kamyon ve iş makinesine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Yangında tesis içerisinde hasar oluştu.