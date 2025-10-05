Ümraniye'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
Şerifali Mahallesi Dergah Sokak'taki mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.