Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ümraniye'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yurt
  • 05.10.2025 20:43
  • Giriş: 05.10.2025 20:43
  • Güncelleme: 05.10.2025 20:45
Kaynak: AA
Ümraniye'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
FOTOĞRAF: AA

İstanbul Ümraniye'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şerifali Mahallesi Dergah Sokak'taki mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

BirGün'e Abone Ol