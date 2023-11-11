Ümraniye'de otobüs otomobile çarptı: 2 yaralı

Ümraniye'de terminalden yolcu alıp çıkan otobüs önce seyir halindeki otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Barbaros Caddesi ile Turgut Özel Bulvarı kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, şehirler arası yolcu otobüsü şoförü Orhan Yıldız idaresinde ki 16 ES 433 plakalı otobüs, terminalden yolcu alıp çıkış yaptığı sırada freni takıldı.

Otobüs, cadde üzerinde seyir halindeki Fahrettin Karataş idaresinde ki 34 HCG 890 plakalı otomobile çarparak orta refüje çıkartı. Savrulan otobüs yolun karşısına bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüsü Fahrettin Karataş ve cadde üzerinde yaya olarak ilerleyen Nuri Tangal yaralandı. Kazanın ardından otobüste bulunan yolcular başka bir otobüse alınarak yollarına devam etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Orta refüjde askıda kalan otomobil olay yerine gelen çekici ile refüjden alındı. Kaza sonrası yolcu otobüsünden yola dökülen motor yağı ve kaza sonrası refüjde kırılan ağaçların temizlenmesi için yol bakım ekiplerinin çalışmaları sürüyor.