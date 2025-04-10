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Ümraniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.04.2025 14:16
  • Giriş: 10.04.2025 14:16
  • Güncelleme: 10.04.2025 14:16
Kaynak: AA
Ümraniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Esenkent Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 59 B 0948 otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, park halindeki bir araca çarparak devrildi.

Kazada sürücüler ile otomobildeki 1 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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