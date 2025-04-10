Ümraniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Esenkent Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 59 B 0948 otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, park halindeki bir araca çarparak devrildi.
Kazada sürücüler ile otomobildeki 1 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.